مواعيد مباريات الخميس 29 أبريل 2021.. الزمالك ضد المقاولون والدوري الأوروبي

تقام عددا من المباريات اليوم الخميس في مختلف المسابقات.

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يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من مسابقة الدوري في التاسعة والنصف مساء.

وفي نفس التوقيت يلعب وادي دجلة ضد بتروجت في ربع نهائي كأس مصر.

أما أوروبيا فيستضيف برشلونة فريق غرناطة في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز من أجل صدارة مسابقة الدوري.

وفي الدوري الأوروبي يستضيف مانشستر يونايتد فريق روما، بينما يحل أرسنال ضيفا على فياريال في نصف نهائي المسابقة في التاسعة مساء.

وعلى مستوى الألعاب الأخرى يلعب الاتحاد السكندري ضد الأهلي في نهائي كأس مصر في الحادية عشر مساء.