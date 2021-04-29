بيان رسمي من الزمالك: نرفض تدخلات وكيل كارتيرون.. علاقتنا به انتهت بمجرد التعاقد مع المدرب

أصدرت إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا، ضد وكيل باتريس كارتيرون، حازم فتوح، دون أن تسميه خلال البيان، رافضة ما وصفته بـ "تدخلاته وتصريحاته حول أمور فنية تخص النادي".

وقال بيان الزمالك :"أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رفضها تدخلات وكيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باتريس كارتيرون وتصريحاته حول أمور فنية تخص النادي".

وأردف "وشددت إدارة النادي على عدم صحة الشائعات المثارة أخيرا والهدف منها النيل من استقرار الفريق. وشددت اللجنة على أن علاقة وكيل كارتيرون بنادي الزمالك انتهت فور التعاقد مع المدير الفني، وأن أي تصريحات أخرى صادرة عنه سيضطر الزمالك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة".

وأكمل البيان: "وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يحظى بدعم إدارة النادي بكل عناصره، وذلك لتوفير مناخ الاستقرار للفريق في الفترة المقبلة".

وأتم "وأوضحت اللجنة أن أي تصريحات أخرى صادرة عن وكيل كارتيرون لا تعبر عن النادي بأي حال من الأحوال معربة عن استيائها من تصريحات وكيل المدرب غير المسئولة".

طالع تصريحات حازم فتوح من هنا

وقاد كارتيرون الزمالك في 7 مباريات في ولايته الثانية، وخسر مرتين أمام الترجي التونسي والأهلي.