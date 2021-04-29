بيان رسمي من الزمالك: نرفض تدخلات وكيل كارتيرون.. علاقتنا به انتهت بمجرد التعاقد مع المدرب

الخميس، 29 أبريل 2021 - 01:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون

أصدرت إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا، ضد وكيل باتريس كارتيرون، حازم فتوح، دون أن تسميه خلال البيان، رافضة ما وصفته بـ "تدخلاته وتصريحاته حول أمور فنية تخص النادي".

وقال بيان الزمالك :"أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رفضها تدخلات وكيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باتريس كارتيرون وتصريحاته حول أمور فنية تخص النادي".

وأردف "وشددت إدارة النادي على عدم صحة الشائعات المثارة أخيرا والهدف منها النيل من استقرار الفريق. وشددت اللجنة على أن علاقة وكيل كارتيرون بنادي الزمالك انتهت فور التعاقد مع المدير الفني، وأن أي تصريحات أخرى صادرة عنه سيضطر الزمالك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة".

أخبار متعلقة
عضو الزمالك: المتربصون هم سبب خلاف كارتيرون وأسامة نبيه.. وكيف نحتج على أزمة إبراهيم المصري؟ وكيله: لا خلاف شخصي بين كارتيرون وأسامة نبيه.. وحقيقة العروض المقدمة له كارتيرون: لن أعاقب أوباما على احتفاله.. وأزمات الأهلي لا تخرج للإعلام مثلنا

وأكمل البيان: "وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يحظى بدعم إدارة النادي بكل عناصره، وذلك لتوفير مناخ الاستقرار للفريق في الفترة المقبلة".

وأتم "وأوضحت اللجنة أن أي تصريحات أخرى صادرة عن وكيل كارتيرون لا تعبر عن النادي بأي حال من الأحوال معربة عن استيائها من تصريحات وكيل المدرب غير المسئولة".

طالع تصريحات حازم فتوح من هنا

وقاد كارتيرون الزمالك في 7 مباريات في ولايته الثانية، وخسر مرتين أمام الترجي التونسي والأهلي.

الزمالك باتريس كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي من الزمالك: نرفض تدخلات وكيل كارتيرون.. علاقتنا به انتهت بمجرد التعاقد مع المدرب 34 دقيقة | الدوري المصري
مدرب حراس الزمالك السابق: هذا ما قاله باتشيكو عن عواد.. وما حدث بين أبو جبل وجنش ساعة | الدوري المصري
مؤتمر إيمري: تدريب أرسنال ساعدني في التعرف على الفريق.. وفياريال متحمس للقاء ساعة | أوروبا
مشاركة مستبعدين الزمالك أمام زد وديا ساعة | الدوري المصري
كرة يد - نجحن في استعادة الثنائية مجددا.. سيدات الأهلي يحققن الدوري بالفوز على الشمس ساعة | رياضات أخرى
أروابارينا: سعيد ومقتنع بالأداء أمام نامونجو بعيدا عن النتيجة.. ووادي لن يلحق بمواجهة الزمالك ساعة | الكونفدرالية
بوكيتينو: هدفا سيتي عن طريق الصدفة.. ولكن كل منا سيطر على شوط ساعة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف - كواليس استبعاد محمد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك