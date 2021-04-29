مدرب حراس الزمالك السابق: هذا ما قاله باتشيكو عن عواد.. وما حدث بين أبو جبل وجنش

يؤمن عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك السابق أن هناك تضخيم يحدث لأي أزمة تحدث في صفوف الفريق الأبيض بين حراسه.

وتحدث عمرو عبد السلام عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "عندما بدأت عملي مع الزمالك كان محمد أبو جبل الحارس الأساسي ومحمد عواد يليه في ظل إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" وغيابه عن الملاعب".

وواصل "في ذلك الوقت كان مدرب الزمالك هو باتريس كارتيرون وقام بترتيب الحراس بوضع أبو جبل كرقم واحد ويليه عواد".

وأردف "عندما عاد جنش اجتهد وتحسن وقرر كارتيرون منحه فرصة المشاركة وأراح أبو جبل بسبب ضغط المباريات".

وتابع عمرو عبد السلام حديثه "رحل كارتيرون وجاء جايمي باتشيكو وقرر أن يبقي على أبو جبل كأساسي وبديله هو جنش".

وأردف "أنا كمدرب أعدهم بدنيا ونفسيا ولا أقول رأيي فيمن يشارك إلا لو سألني المدير الفني عدا ذلك فهو الذي يختار ويقرر".

وكشف "باتشيكو قال يجب أن نعطي جنش فرصة ويرى أن الظروف لم تساعد عواد بسبب ضغط المباريات لو أتيحت لنا الفرصة لأعطيناها لحارس واثنين وثلاثة".

وعن الخلافات بين جنش وأبو جبل قال: "حدث خلاف بسيط قبل فترة وعقدنا اجتماعا وانتهى الأمر سريعا وفوجئت بتضخيم الأمور عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وقيل بعض الأمور التي لم تحدث".

وأردف "رحلت عن الزمالك بسبب التضخيم الذي يحدث لأي أزمة في الزمالك عبر الإعلام".

ورفض عمرو عبد السلام الإجابة على سؤال هل الحل لتلك الأزمات هو رحيل أحد الحراس أم لا واكتفى بالقول: "كلهم أبنائي وعملت معهم لعام ونصف وأحبهم جميعا".