مؤتمر إيمري: تدريب أرسنال ساعدني في التعرف على الفريق.. وفياريال متحمس للقاء

أكد أوناي إيمري المدير الفني لفياريال أن تدريبه لأرسنال جعله يتعرف بشكل أكبر على الفريق الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد فياريال على ملعب "لا سيراميكا" في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال أوناي إيمري خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نصف النهائي يمثل تحديا، لكننا نشعر بالحماس".

وأضاف "لدينا فرصة لتكرار التاريخ وهذا التحدي يجعلنا نتحمل المسؤولية".

وعن مواجهة أرسنال، الذي كان يُشرف على تدريبه في الموسم الماضي، قال: "نحن نعرف بعضنا البعض، فياريال لعب ضدهم مرتين، وتدريبهم جعلني أتعرف على الفريق".

وواصل "يجب أن أكون قادرا على التوصل هذه الأفكار إلى اللاعبين، وعلى الرغم من ذلك ستكون مباراة مختلفة تماما".

وشدد "الفريقان يركزان بنسبة 100% للوصول للنهائي والقدرة على التنافس على اللقب".

وأكمل "نحن وأرسنال مرشحون (للوصول للنهائي) والفريقين لعبا باستمرارية في البطولة لكن فريق واحد فقط سيصل للنهائي".

وعن أرسنال، قال: "أرسنال لديه تاريخ عريق وحاضر رائع، لديهم هوية واضحة ولديهم عدة لاعبين رائعين بإمكانيات فردية رائعة مع تواجد لاعبين صغار بجانب عناصر أصحاب خبرة".

وأتم "قُمنا بتحليل المنافس في أفضل مبارياته، وأتمنى أن يكون أرسنال في أفضل أحواله، ومن جانبنا فنحن سنحاول العمل على الفوز بصراعات الثنائية والمواقف الدفاعية".