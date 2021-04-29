مشاركة مستبعدين الزمالك أمام زد وديا

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون خوض اللاعبين المستبعدين مباراة ودية أمام زد.

ويلعب الزمالك مساء غد الخميس أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الدوري المصري.

وتقام مباراة ودية غدا الخميس بين فريق الأمل بالزمالك ضد زد ومقرر لها على ملعب الأخير بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك كل من محمد عواد وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وحسام أشرف وحسن فيصل في المباراة الودية.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي المتأخر عنه بمباراتين.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري لمواصلة الابتعاد عن ملاحقة الأهلي.

ويلعب الزمالك عددا من المباريات الهامة خلال الفترة المقبلة إذ بعد مواجهة المقاولون يلعب ضد بيراميدز وسموحة ثم الأهلي على الترتيب.