كرة يد - نجحن في استعادة الثنائية مجددا.. سيدات الأهلي يحققن الدوري بالفوز على الشمس

الخميس، 29 أبريل 2021 - 00:15

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة يد

نجح فريق سيدات الأهلي لكرة اليد في تحقيق الثنائية المحلية بعد حصد لقب الدوري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على الشمس بنتيجة ضمن مباريات الدورة المجمعة الثانية وقبل جولة من ختام المسابقة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، كما ضمن فريق سبورتنج المركز الثاني بـ 11 نقطة قبل لقاء الفريقي في ختام المسابقة مساء الخميس.

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وتضم الدورة المجمعة الختامية لحسم لقب الدوري أندية الأهلي والشمس وسبورتنج والزمالك.

وكان الأهلي قد فقد السيطرة على كرة اليد النسائية الموسم الماضي بعد سيطرة طويلة، إذ حصد الشمس لقب دوري النسخة الماضية بينما فاز سبورتنج بلقب الكأس.

ونجحت سيدات الأهلي في الجمع بين الثنائية المحلية مجددا بعد الفوز بلقب الكأس الشهر الماضي على حساب الزمالك.

كرة يد سيدات الأهلي
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