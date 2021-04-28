بوكيتينو: هدفا سيتي عن طريق الصدفة.. ولكن كل منا سيطر على شوط

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

يؤمن ماورويسيو بوكيتينو أن الهدفين اللذين سجلهما مانشستر سيتي في شباك فريقه جاءا عن طريق الصدفة.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بوكيتينو لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "المباراة كانت عبارة عن شوطين مختلفين".

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وأوضح " الشوط الاول أدينا بشكل جيد إذ أنه من الصعب السيطرة على فريق مثل مانشستر سيتي ولكننا خلقنا الكثير من الفرص واستحققنا الهدف وأن ندخل لغرفة الملابس متقدمين".

وأكمل "في الشوط الثاني كانوا أفضل منا وسيطروا على المباراة واستقبلنا هدفين كانوا عن طريق الصدفة، ولكنهم سيطروا على اللقاء وصنعوا الفرص".

وأردف "أعتقد أن كل منا سيطر على شوط في اللقاء".

وتابع المدرب الأرجنتيني حديثه "نشعر بالضيق من الهدفين من الصعب أن يحدث هذا في نصف النهائي وهو أمر مؤلم".

وبسؤاله لماذا لم يستطع سان جيرمان السيطرة على الشوط الثاني أجاب "الأمر مشابه من الصعب عليهم الإجابة عن لماذا كنا أفضل في الشوط الأول".

وأردف "هم كانوا أكثر ثباتا وكان من الصعب علينا اتسعادة الكرة وهذا جعل الأمر صعبا علينا ولم نظهر أننا أردنا التقدم وإجبارهم على العودة للخلف".

وعن طرد إدريسا جانا جاي قال: "كانت إنذار أو طرد لا يمكن أن أشتكي".

وأتم بوكيتينو حديثه "يجب أن تؤمن في كرة القدم وأن نحاول تسجيل الأهداف والفوز في لقاء العودة، وبالطبع سنواجه فريقا قويا لكن في كرة القدم يجب دائما أن تحاول".

سان جيرمان مانشستر سيتي ليلة الأبطال
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