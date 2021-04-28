محرز: اكتشفنا أننا نستطيع لعب الكرة في أماكن دفاع سان جيرمان

قال رياض محرز جناح مانشستر سيتي إن فريقه لم يبدأ مواجهة باريس سان جيرمان بالشكل الأمثل وأن الفريق الفرنسي كان أفضل منهم.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث محرز لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "أخذنا بعض الوقت للتأقلم على المباراة، كانوا أفضل منا في الشوط الأول".

وأضاف "وفي الشوط الثاني دخلنا بعزيمة مختلفة واكتشفنا أننا نجيد لعب كرة القدم في أماكنهم الدفاعية وسجلنا هدفين".

وأكمل "المباريات الكبيرة تُلعب على التفاصيل الصغيرة وحظوظ سان جيرمان مازالت قائمة لكن عليها أن نتحلى بذات الصلابة التي تحلينا بها في الشوط الثاني".

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

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