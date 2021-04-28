سكاي: مشادة كلامية بين فيراتي وجوارديولا في الشوط الأول

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 23:30

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

طلب ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان من بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالصمت خلال الشوط الأول من مواجهة الفريقين.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن فيراتي تحدث بالإسبانية موجها رسالته إلى جوارديولا.

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وأوضحت قناة سكاي سبورت أن جوارديولا كان يطالب حكم اللقاء بمعاقبة فيراتي ببطاقة صفراء بسبب تدخل على أحد لاعبي مانشستر سيتي.

وأضاف معلقو القناة أن صوت فيراتي قد ظهر موجها رسالته إلى جوارديولا قائلا: "ماذا تريد؟ اصمت".

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بهدف دون رد من أجل التأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

أما باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية فلا بديل له عن الفوز بفارق هدفين أو بفارق هدف واحد على ألا تكون 1-0 أو 2-1.

ليلة الأبطال باريس سان جيرمان مانشستر سيتي
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