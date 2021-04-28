قائمة الزمالك – عودة حازم وفتوح.. وأحمد نادر السيد حارسا ثانيا ضد المقاولون

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمباراة المقاولون العرب، في الجولة 18 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة دعما للفريق على طرفي الدفاع، بعودة أحمد فتوح وحازم إمام من الإصابة.

ويعوض أحمد نادر السيد، المستبعد محمد عواد، في حراسة المرمى.

ويغيب سيف الجزيري، عن مواجهة فريقه السابق، بسبب تراكم البطاقات.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – أحمد نادر السيد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي

الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل منه.

أما المقاولون ففي المركز الـ 13 بـ 18 نقطة.