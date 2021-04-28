جوارديولا: هذا ما اختلف في سيتي بين شوطي مباراة سان جيرمان

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يبدأ مواجهة باريس سان جيرمان بشكل جيد وأنه لم يكن جيدا خلال الشوط الأول.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "لم نبدأ بطريقة جيدة ووُضعنا تحت ضغط بعد ذلك".

وأكمل "لم نكن جيدين في الشوط الأول، الكل كان ينتظر منا أداء جيد جدا ولكن في آخر 10 دقائق منه كنا جيدين وبعد ذلك في الشوط الثاني كنا رائعين".

وأكمل "سجلنا هدفين خارج ملعبنا وتنتظرنا مباراة صعبة في الإياب لن تكون سهلة".

وعما اختلف بين شوطي المباراة وماذا قال للاعبيه أوضح "أبلغتهم بالإيمان بقدراتهم الكروية، ما حدث في الشوط الأول شيء عادي أنت لا تلعب بحرية في نصف نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "وفي الشوط الثاني تحلينا بالفاعلية وكنا في الشوط الأول رد فعل وليس الفعل، لم نتصد لاختراقات آنخيل دي ماريا ولكن كل ذلك تحسن وتغير في الشوط الثاني".

وشدد جوارديولا في ختام حديثه "سان جيرمان لا يستهان به وينتظرنا لقاء صعب جدا في العودة".