دي بروين: حالفني الحظ ضد سان جيرمان.. هكذا تحسنا في الشوط الثاني
الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 23:19
كتب : FilGoal
قال كيفن دي بروين قائد مانشستر سيتي إنه حالفه الحظ في الهدف الذي سجله في شباك باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت بينهما.
وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال دي بروين لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كان فوزا هاما، نحن سعداء بما حققنا بالأداء الذي قدمناه في الملعب خاصة في الشوط الثاني".
وأضاف "ينتظرنا 90 دقيقة صعبة في لقاء الإياب".
وعن كيف تحسن سيتي في الشوط الثاني قال: "غيرنا من طريقتنا واقتربنا من بعضنا البعض، في الشوط الأول أعطينا لهم مساحات كثيرة ونحن كنا نعرف أنهم يمتلكون الكثير من اللاعبين الخطيرين".
وأردف "وفي الشوط الثاني تحلينا بالصبر ونجحنا".
وعن هدفه في اللقاء أتم دي بروين حديثه قائلا: "حالفني الحظ في تسجيل ذلك الهدف".
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