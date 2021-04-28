دي بروين: حالفني الحظ ضد سان جيرمان.. هكذا تحسنا في الشوط الثاني

قال كيفن دي بروين قائد مانشستر سيتي إنه حالفه الحظ في الهدف الذي سجله في شباك باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت بينهما.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه سان جيرمان اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "كان فوزا هاما، نحن سعداء بما حققنا بالأداء الذي قدمناه في الملعب خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف "ينتظرنا 90 دقيقة صعبة في لقاء الإياب".

وعن كيف تحسن سيتي في الشوط الثاني قال: "غيرنا من طريقتنا واقتربنا من بعضنا البعض، في الشوط الأول أعطينا لهم مساحات كثيرة ونحن كنا نعرف أنهم يمتلكون الكثير من اللاعبين الخطيرين".

وأردف "وفي الشوط الثاني تحلينا بالصبر ونجحنا".

وعن هدفه في اللقاء أتم دي بروين حديثه قائلا: "حالفني الحظ في تسجيل ذلك الهدف".