جوارديولا يعاقب بوكيتينو على تراجعه.. سيتي يفوز على سان جيرمان

عاقب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو على تراجعه ليقلب تأخره في النتيجة إلى انتصار ثمين جدا.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح ماركينيوس أهداف المباراة في الدقيقة 15 برأسية قوية.

وأدرك كيفن دي بروين التعادل لسيتي في الدقيقة 65 من عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ حارس سان جيرمان كيلور نافاس في تقديرها.

وسجل رياض محرز هدف فوز سيتي من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 78 طُرد إدريسا جانا جاي لاعب سان جيرمان بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم إلكاي جوندوجان.

وسيلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر مايو في ملعب الاتحاد في مانشستر.

وإن نجح سيتي في التأهل فستكون هذه هي أول مرة في تاريخه يصل للنهائي.

شوط فرنسي

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي من سان جيرمان وأطلق نيمار تسديدة قوية تصدى لها إيدرسون بثبات.

ومن كرة متبادلة بين نيمار ومبابي أطلق الأول تسديدة قوية حولها إيدرسون إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 15 ومن ركلة ركنية من الناحية اليمنى أرسلها آنخيل دي ماريا حولها ماركينيوس برأسية قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول في اللقاء.

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وجاء التهديد الأول من سيتي بتسديدة على الطائر من بيرناردو سيلفا لكن كيلور نافاس تصدى لها وحولها لركلة ركنية.

وكاد لياندرو باريديس يسجل هدفا ثانيا مشابه للهدف الأول لسان جيرمان لكن رأسيته مرت بجوار المرمى.

وأخطأ كيلور نافاس في تمرير الكرة إلى فلورينزي لكن رأسية بيرناردو سيلفا شتتها باريديس سريعا.

وطلب نيمار الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء وأظهرت الإعادة عرقلته من قبل زميله فلورينزي.

وأطلق فيل فودين تسديدة قوية تصدى لها نافاس على مرتين.

شوط إنجليزي

عكس نظيره الأول كان الشوط الثاني هو شوط مانشستر سيتي بامتياز، فالذي حدث معه من ضغط وعدم قدرته على الخروج بالكرة من مرماه قام هو بالأمر ذاته مع منافسه.

وعكس سير اللعب كاد مبابي يصنع هدفا جميلا بعدما راوغ جون ستونز وروبن دياز ببراعة لكن عرضيته شتتها كايل ووكر سريعا لركلة ركنية.

وكاد دي بروين يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة لكن تسديدته مرت أعلى المرمى بقليل.

وأجرى سيتي أول تبديلاته بمشاركة أوليكساندر زينشينكو بدلا من جواو كانسيلو.

وفي الدقيقة 65 أرسل دي بروين عرضية لم يقابلها أي لاعب وأخطأ نافاس في تقديرها ليجد الكرة في شباكه وتعلن عن إدراك سيتي للتعادل.

واصل سيتي ضغطه بقوة وحصل على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 71 سددها محرز بين الحائط البشري لتسكن مرمى نافاس وتعلن عن الهدف الثاني لسيتي.

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وفي الدقيقة 78 حصل إدريسا جانا جاي على طرد مباشر بعدما تدخل بقوة على قدم إلكاي جوندوجان.

وأجرى سان جيرمان أول تبديلاته بمشاركة دانيلو بيريرا بدلا من آنخيل دي ماريا.

ذلك قبل أن يشترك أندير هيريرا بدلا من باريديس.

وكاد محرز يسجل هدفا ثالثا بتسديدة صاروخية من محرز لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

وأطلق دي بروين تسديدة قوية جدا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع شتتها دفاع سان جيرمان لركنية مرت دون خطورة وبعدها أعلن الحكم نهاية اللقاء بانتصار سيتي.