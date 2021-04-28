كرة سلة - خطوة على لقب الدوري.. سيدات سبورتنج يهزمن الأهلي مجددا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 22:56

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - سيدات كرة السلة

نجح فريق سيدات سبورتنج في تحقيق الفوز على الأهلي مجددا في نهائي دوري سوبر كرة السلة.

وتغلب سيدات سبورتنج في المباراة الثانية بنتيجة 86-78 ليحقق فوزه الثاني في سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر بين الفريقين.

ويقام نهائي دوري سوبر سيدات السلة بنظام Best of 5 على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، أي الفريق الفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

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وكان سبورتنج قد حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 94-69 ليقترب من حصد اللقب.

بدأ الأهلي الفترة الأولى متفوقا بفارق 4 نقاط قبل أن يعود سبورتنج ويفرض سيطرته إلى أن وصل الفارق لـ 15 نقطة لصالح الفريق السكندري.

شهدت الفترة الرابعة صحوة من لاعبات الأهلي إذ وصل الفارق إلى 4 نقاط فقط لكن نجحت لاعبات سبورتنج في حسم النتيجة في النهاية.

وتقام المباراة الثالثة مساء بعد غد الجمعة، وفي حال فوز سبورتنج يحسم اللقب بشكل رسمي.

أما في حال فوز الأهلي فيتم اللجوء لمباراة رابعة.

وكان الأهلي هو حامل لقب الدوري في الثلاث نسخ الأخيرة، كما حقق هذا الموسم كأس مصر والسوبر المصري ودوري المرتبط.

كرة سلة دوري السيدات سبورتنج الأهلي
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