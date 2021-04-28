مؤتمر أرتيتا: أوباميانج جاهز لمواجهة فياريال.. وتحدثت مع إيمري قبل تدريب أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن جاهزية بيير إيميريك أوباميانج للعب ضد فياريال، مؤكدا على خطورة الفريق الإسباني ومشيرا إلى أنه تحدث مع أوناي إيمري قبل تدريب الفريق اللندني.

ويلعب أرسنال ضد فياريال، غدا الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "متحمسون للعب المباراة التي تؤهلنا للنهائي إذا قمنا بفعل الأشياء الصحيحة. سنلعب ضد فريق قوي لكننا نرغب في أن نكون هناك (النهائي)".

وتابع "جميع اللاعبون مستعدون للعب بما في ذلك أوباميانج ولاكازيت وكيران تيرني".

وواصل "فياريال حقق تقدما عظيما في أخر 10-15 عاما، وكانت لديهم رؤية عن الطريقة التي يرغبون في اللعب بها، تواجد أوناي إيمري جلب لهم الكثير من الخبرة في هذه البطولة".

واستمر "لاعبو فياريال لديهم مستوى فردي رائع في الثلث الأخير من الملعب ويمكنهم تغيير اللقاء في أي وقت ما يجعل اللعب ضدهم أمر صعب للغاية".

وحول بيان الإدارة عن عدم بيع النادي، قال: "تحدثت إليهم وهو يظهرون التزامهم وطموحهم تجاه الفريق لأننا جميعا نريده أن ينجح، ما حدث أزال الشكوك على ما أعتقد".

وأصدرت إدارة أرسنال بيانا رسميا أكدت فيه عدم رغبتها في بيع النادي. (طالع التفاصيل)

وأضاف "كان هناك الكثير من الحديث خلال الأسبوع الماضي والجماهير رفعت أصواتها خلال مباراة إيفرتون لكن الآن لدينا التزام واضح من المُلاك".

وعن ما إذا كان تحدث مع أوناي إيمري مدرب فياريال الحالي وأرسنال السابق، قال: "تحدثت إليه عدة مرات قبل أن أتولى تدريب أرسنال، وأفادني كثيرا وكان مخلصا وأنا ممتن له فهو مدرب لديه خبرة وسجل ناجح في الدوري الأوروبي".

وخلف أرتيتا، إيمري في تدريب أرسنال.

وتحدث عن داني سيبايوس وقال: "سنتخذ قرار مشترك لكنه سيكون الأفضل للنادي وللاعب".

وأتم حول احتجاجات الجماهير "هذا شيء لا يمكنني التحكم فيه، فهم له مطلق الحرية للتعبير عن أنفسهم. اللاعبون يحتاجون للجماهير، وهم دائما خلف الفريق".