مران الزمالك – مشاركة 10 ناشئين.. جلسة خاصة مع ساسي وتأهيل الونش وجاهزية فتوح

شهد مران الزمالك اليوم الأربعاء، تواجد 10 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون مشاركة كل من سيف فاروق جعفر وحسين فيصل وحسام عبد المجيد وحسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء والحارسان أحمد نادر السيد ومحمد فتحي قنديل، في المران الاستعدادي الأخير لمواجهة المقاولون ضمن الجولة 18 للدوري.

وعقد كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، حيث وجه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، مطالبا إياهم بمواصلة التركيز والاستعداد بقوة لمباراة الغد أمام المقاولون العرب، مؤكدا لهم ضرورة الفوز وحصد النقاط من أجل الاستمرار في الصدارة.

كما أكد المدرب الفرنسي ثقته في لاعبي الزمالك وتقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية خفيفة تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ضمن البرنامج البدني الموضوع استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وخاض اللاعبون تدريبات بالركض حول الملعب لمدة 5 دقائق، ثم قام كارتيرون بتقسيمهم إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب، كما قام اللاعبون بأداء بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، وبعض الإطالات.

وحرص كارتيرون على الحديث بشكل سريع مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وذلك على هامش المران، وتحدث كارتيرون مع ساسي في بعض الأمور الفنية، كما وجه له بعض النصائح والتعليمات؛ ليقوم بتنفيذها خلال التدريبات.

وانتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق في التدريبات وذلك عقب تعافيه من الإصابة بعضلة السمانة، والتى خاض بسببها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

وبات فتوح جاهزا من الناحية الطبية للقاء الغد أمام المقاولون العرب.

وخاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق فقرة تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأربعاء.

وقام الونش بالجري الخفيف حول الملعب، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له، في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في الدوري الممتاز وهي عبارة عن كدمة في الركبة.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على التحدث مع الونش من أجل الاطمئنان عليه، كذلك وجه له بعض التعليمات ليقوم بتنفيذها أثناء خوض التدريبات التأهيلية.