خبر في الجول – منتخب مصر يقترب من مواجهة بوروندي وديا قبل مقابلة أنجولا

يقترب منتخب مصر، من مواجهة نظيره البوروندي وديا يوم 3 يونيو المقبل، استعدادا لبداية تصفيات كأس العالم 2022.

وعلم FilGoal.com أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب طلب ودية استعدادية قبل مواجهة أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 في يونيو المقبل.

وأرسلت اللجنة الثلاثية خطابات إلى 12 اتحادا إفريقيا لمواجهة أي من منتخباتها وديا في يونيو، قبل أن يتم الاستقرار على مواجهة بوروندي.

وكذلك، علم FilGoal.com أن مباراة أنجولا في مستهل مشوار التصفيات، قد تحدد لها بشكل مبدئي يوم 7 يونيو، على استاد القاهرة.

وبعد تلك المواجهة، يسافر منتخب مصر لمواجهة الجابون في الجولة الثانية، في أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو.

وتضم المجموعة كذلك منتخب ليبيا، ويتأهل متصدرها لخوض الدور النهائي من التصفيات الذي سيضم 10 منتخبات، ويخوض كل منتخب مواجهة ضد متصدر آخر يتأهل أحدهما إلى كأس العالم 2022 الشتاء بعد المقبل في قطر.