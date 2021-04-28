مخيتاريان: بوجبا كان يُنتقد في مانشستر يونايتد بسبب تسريحة شعره

يرى هنريك مخيتاريان لاعب روما أن زميله السابق في مانشستر يونايتد، بول بوجبا، كان يتم انتقاده بسبب تسريحة شعره.

ولعب مخيتاريان مع بوجبا في مانشستر يونايتد منذ عام 2016 وحتى يناير لعام 2018.

وقال مخيتاريان لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية: "لا يهم إذا كنت راشفورد أو بوجبا أو أي لاعب أخر، سيبحثوا عن أي شيء لينقتدوك".

وتابع "حين كان بول يلعب كان الجميع ينتقده بسبب شعره".

وأوضح "إذا لعب بوجبا بشكل سيء، فانتقده بسبب مستواه ولا تنقتده بسبب تسريحة شعره".

وتابع "بعض الأشخاص لا يعرفوه، وبعضهم لم يتدرب معه أو يلعب معه، لذلك لا يمكنهم معرفة العديد من الأشياء".

وواصل "عليك أن تكون متواجدا في الفريق وترى الطريقة التي يتدرب بها".

وأتم "عليك النظر لمعرفة الطريقة التي يفكر بها وبعدها يمكنك القول إذا كان يلعب بشكل جيد أم يلعب بشكل سيء".

ولعب بوجبا 200 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 37 هدفا وصنع 40.

ويستعد روما لمواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، غدا الخميس.