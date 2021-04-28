شوط واحد لا يكفي مصطفى محمد للتسجيل.. جالاتا سراي يفوز على قونيا سبور

شارك مصطفى محمد في انتصار جالاتا سراي على قونيا سبور.

وانتصر جالاتا سراي على قونيا سبور بهدف دون رد في الجولة 38 للدوري التركي.

وسجل إيمري أكبابا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87.

ووصل رصيد جالاتا سراي للنقطة 72 من 36 مباراة ليحتل المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الأول.

ويتواجد فنرباهتشه في المركز الثالث برصيد 72 نقطة لكن من 35 مباراة.

بينما توقف رصيد قونيا سبور عند النقطة 42 في المركز الثالث عشر.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة أساسيا مع جالاتا سراي بعد فترة من الغياب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وشارك مصطفى محمد لعدة دقائق خلال المباراة السابقة أمام أنطاليا سبور وسجل هدف انتصار جالاتا سراي.

وشارك مصطفى محمد في ضد قونيا سبور من بداية المباراة.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين دون أي خطورة على المرمى.

وبين الشوطين غادر مصطفى محمد المباراة وشارك بدلا منه ريان بابل.

واستمر الشوط الثاني بنفس مستوى الشوط الأول، حتى سجل إيمري أكبابا هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس إبراهيم سيهيك.

ويلعب جالاتا سراي في المباراة المقبلة ضد جنتشليربيرليجي.