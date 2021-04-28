شوط واحد لا يكفي مصطفى محمد للتسجيل.. جالاتا سراي يفوز على قونيا سبور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 21:35

كتب : محمد يسري

مصطفى محمد - جالاتا سراي

شارك مصطفى محمد في انتصار جالاتا سراي على قونيا سبور.

وانتصر جالاتا سراي على قونيا سبور بهدف دون رد في الجولة 38 للدوري التركي.

وسجل إيمري أكبابا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87.

أخبار متعلقة
تقرير تركي: جالاتاسراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد فاتح تريم: مصطفى محمد مثل هاجي.. جالاتا سراي كان يفتقده لم يحتج أكثر من 13 دقيقة ليسجل.. مصطفى محمد يعود ويقود جالاتا سراي للفوز على أنطاليا سبور الهدف الأول منذ شهرين.. مصطفى محمد يسجل في مرمى أنطاليا سبور جالاتاسراي يعلن شفاء مصطفى محمد من فيروس كورونا

ووصل رصيد جالاتا سراي للنقطة 72 من 36 مباراة ليحتل المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الأول.

ويتواجد فنرباهتشه في المركز الثالث برصيد 72 نقطة لكن من 35 مباراة.

بينما توقف رصيد قونيا سبور عند النقطة 42 في المركز الثالث عشر.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة أساسيا مع جالاتا سراي بعد فترة من الغياب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وشارك مصطفى محمد لعدة دقائق خلال المباراة السابقة أمام أنطاليا سبور وسجل هدف انتصار جالاتا سراي.

وشارك مصطفى محمد في ضد قونيا سبور من بداية المباراة.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين دون أي خطورة على المرمى.

وبين الشوطين غادر مصطفى محمد المباراة وشارك بدلا منه ريان بابل.

واستمر الشوط الثاني بنفس مستوى الشوط الأول، حتى سجل إيمري أكبابا هدف اللقاء الوحيد من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس إبراهيم سيهيك.

ويلعب جالاتا سراي في المباراة المقبلة ضد جنتشليربيرليجي.

جالاتا سراي مصطفى محمد الدوري التركي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - نجحن في استعادة الثنائية مجددا.. سيدات الأهلي يحققن الدوري بالفوز على الشمس 10 دقيقة | رياضات أخرى
أروابارينا: سعيد ومقتنع بالأداء أمام نامونجو بعيدا عن النتيجة.. ووادي لن يلحق بمواجهة الزمالك 24 دقيقة | الكونفدرالية
بوكيتينو: هدفا سيتي عن طريق الصدفة.. ولكن كل منا سيطر على شوط 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف - كواليس استبعاد محمد عواد من معسكر الزمالك لمواجهة المقاولون 39 دقيقة | الدوري المصري
محرز: اكتشفنا أننا نستطيع لعب الكرة في أماكن دفاع سان جيرمان 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: مشادة كلامية بين فيراتي وجوارديولا في الشوط الأول 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك – عودة حازم وفتوح.. وأحمد نادر السيد حارسا ثانيا ضد المقاولون 55 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: هذا ما اختلف في سيتي بين شوطي مباراة سان جيرمان 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك