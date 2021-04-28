البدري عن كأس العرب: مجموعتنا قوية.. نسعى لإعادة الزمن الجميل لمنتخبنا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 21:10

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

يرى حسام البدري أن مجموعة منتخب مصر في كأس العرب قوية وستكون بها منافسة كبيرة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر والفائز من مواجهة ليبيا ضد السودان والفائز من مباراة لبنان أمام جيبوتي.

وقال حسام البدري في تصريحات صحفية: "مجموعتنا قوية، المنافسة ستكون كبيرة نظرا لرغبة الجميع في الظهور بمستويات كبيرة في هذا المحفل العربي الكبير".

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وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وتابع "نتمنى تحقيق كل الأهداف المطلوبة وتلبية طموحات الجماهير وإرضاء تطلعاتها بمشاهدة منتخب مصر الذي نعتز ونفتخر به جميعا".

وأضاف البدري "منتخب مصر يمتلك عناصر خبرة وجديدة وبالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي يليق باسم مصر وإعادة البسمة والسعادة للجماهير".

وأوضح البدري "لدي إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق واعتز بتواجده في مجموعتنا".

وواصل "لدينا رغبة كبيرة على بذل كل ما في وسعنا من أجل جماهير الكرة المصرية بإعادة الزمن الجميل للمنتخب".

واختتم تصريحاته "أتوجه بالشكر للجميع على مساندتهم ودعمهم لي بعد سيل من الرسائل والمكالمات التي تلقيتها في هذه المحنة بعد الإصابة بكورونا".

منتخب مصر مصر
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