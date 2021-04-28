مدرب المصري لـ في الجول: نلعب بشكل هجومي أمام كل الفرق.. نطمح في ترتيب يليق بتاريخنا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:40

كتب : أيمن عيد

المصري - الأهلي

أشاد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري بأداء لاعبيه أمام الأهلي رغم الخسارة.

وخسر المصري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الدوري المصري.

وقال عبد الكريم في تصريحات لـ FilGoal.com: "قدمنا أداءا جيدا أمام الأهلي وفرضنا أسلوبنا خلال اللقاء".

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وأوضح "من المهم أن تفتخر جماهير المصري بفريقها وعناصره الفنية، نطمح في التواجد بمكان يليق بتاريخ النادي وجماهيره".

وكشف المدرب العام للمصري "نلعب بشكل هجومي أمام كل الفرق وجميع تغيراتنا الفنية كانت لاستمرار الضغط والاستحواذ والشكل الهجومي".

وتابع "واجهنا الأهلي بأغلب عناصره وقدمنا أداءا جيدا، لن نتحدث عن الحالات التحكيمية لأنها واضحة أمام الجميع".

وبالحديث عن مشاركة أحمد دعدور أوضح "يعمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على تجهيز كافة اللاعبين ليكونوا جاهزين للمشاركة".

وأضاف "لدينا ثلاثة حراس على مستوى فني عال ربما لا يكونوا عند الأهلي بنفس الجاهزية، ولا توجد مشكلة مع أحمد مسعود لكن الجهاز الفني صاحب قرار المشاركة".

واختتم تصريحاته "يعمل الجهاز الفني على مدار اليوم بعد التدريبات الفنية ويقوم بإجراء محاضرات نظرية، ونأمل في النهاية تتويج مجهوداتنا بشكل جيد يرضي طموحات الجماهير".

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