انتهت ليلة الأبطال – سان جيرمان (1) - (2) مانشستر سيتي.. انتصار ثمين للفريق الإنجليزي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بهدفين لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: تبديل آخر لسان جيرمان بمشاركة أندير هيريرا بدلا من باريديس.

ق80: تبديل أول لسان جيرمان بخروج دي ماريا ومشاركة دانيلو بيريرا.

ق78: طرد مباشر لإدريسا جانا جاي لتدخله بقوة على جوندوجان.

ق71: جووووووووووووووووووووووول محرز بووووووم من ركلة حرة بيسراه.

ق65: جووووووووووووووووول دي بروين يدرك التعادل لسيتي بعدما أرسل عرضية لم يقابلها أي شخص لتخدع الكرة كيلور نافاس وتسكن الشباك.

ق64: هجمة مرتدة سريعة لسيتي لكن ماركينيوس شتت الكرة سريعا قبل أن تصل لدي بروين.

ق61: تبديل أول لسيتي بمشاركة أوليكساندر زينيشينكو بدلا من كانسيلو.

ق61: يا ربااااه دي بروين كاد يسجل هدفا خرافيا بركلة خلفية مزدوجة.

ق56: مبابي راوغ ستونز ببراعة ويرسل عرضية شتتها كايل ووكر لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تسديدة قوية من فودين لكن نافاس تصدى له على مرتين.

ق42: مطالبات من سان جيرمان باحتساب ركلة جزاء لنيمار لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق38: تمريرة زاحفة من دي بروين من الناحية اليسرى شتتها باكير لركلة ركنية.

ق32: يا رباااه خطأ قاتل من نافاس في تمرير الكرة لفلورينزي وكاد سيتي يدرك التعادل لكن رأسية بيرناردو سيلفا شتتها باريديس سريعا قبل أن تسكن الشباك.

ق28: يا ربااااه باريديس كاد يسجل الهدف الثاني برأسية أخرى من ركلة ركنية لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق21: يا ربااااه الفرصة الأول لسيتي بتسديدة على الطائر من بيرناردو سيلفا تصدى لها كيلور نافاس وحولها لركلة ركنية.

ق15: جووووووووووووووووول أوووووول في اللقاء ماركينيوس يحول عرضية قادمة من الركلة الركنية من دي ماريا برأسية قوية في الشباك.

ق13:تمريرة متبادلة رائعة بين نيمار ومبابي واللاعب البرازيلي أطلق تسديدة قوية تصدى لها إديرسون وحولها لركلة ركنية.

ق2: تسديدة زاحفة من نيمار بيسراه تصدى لها إيدرسون بثبات.

انطلاق المباراة.