كرة سلة - مجموعة نارية لناشئات مصر في كأس العالم

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:14

كتب : FilGoal

آنسات كرة السلة تحت 19 عاما

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم تحت 19 عاما للآنسات عن تواجد مصر في مجموعة نارية.

وجاء منتخب الناشئات في المجموعة الأولى بجوار منتخبات أمريكا وإيطاليا وأستراليا.

ومن المقرر أن تستضيف المجر بطولة كأس العالم في الفترة من 5 إلى17 أغسطس المقبل.

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وجاءت المجموعات كالآتي:

الأولى: أمريكا - إيطاليا - أستراليا - مصر

الثانية: المجر - روسيا - تايوان - الأرجنتين

الثالثة: إسبانيا - فرنسا - كوريا الجنوبية - البرازيل

الرابعة: كندا - التشيك - اليابان - مالي.

وكانت آنسات مصر قد تأهلن إلى بطولة العالم بعد التتويج ببطولة إفريقيا في ديسمبر الماضي.

وتغلبت آنسات مصر على مالي وقتها بنتيجة 68-63 لتحقق مصر اللقب الثاني تاريخيا بعد نسخة 2010.

ويعد منتخب آنسات مالي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 7 مرات.

كرة سلة آنسات مصر كأس العالم للناشئات
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