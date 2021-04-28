حبيبة مرزوق تستعد لأولمبياد طوكيو بالمشاركة في كأس العالم للجمباز الإيقاعي

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

حبيبة مرزوق - جمباز

تواصل حبيبة مرزوق لاعبة نادي وادي دجلة استعداداتها لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021 بالمشاركة في كأس العالم للجمباز الإيقاعي.

وتقام منافسات كأس العالم للجمباز الإيقاعي في الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل بمدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وكشف نادي وادي دجلة أن مشاركة حبيبة مرزوق يأتي مع استراتيجية النادي لإعداد أبطال رياضيين للمنافسة على حصد الألقاب والبطولات الدولية.

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وتعد حبيبة مرزوق المصنفة الأولى في إفريقيا وتمتلك مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات في الجمباز الإيقاعي.

وسبق لحبيبة مرزوق الفوز بالميدالية الذهبية و4 ميداليات فضية في البطولة الإفريقية.

وشاركت حبيبة مرزوق في بطولة كأس العالم مرتين من قبل عامي 2018 في بلغاريا و2019 في أذربيجان.

وتأهلت لاعبة وادى دجلة إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2021 بعدما نجحت في الفوز بـ6 ميداليات ذهب في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

حبيبة مرزوق جمباز إيقاعي
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