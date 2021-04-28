كوكا يشارك في الفوز على باس جيانينا.. أولمبياكوس إلى نهائي كأس اليونان

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يسجل ويحتفل بهدف أوليمبياكوس القاتل في جيانينا

فاز أولمبياكوس على باس جيانينا بنتيجة 3-1 في إياب نصف النهائي ليتأهل لنهائي كأس اليونان.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وشارك أحمد حسن كوكا في المباراة بالدقيقة 83 بدلا من يوسف العربي الذي تألق خلال المباراة.

وسجل العربي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

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وأضاف العربي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وقلص أليكسندروس كارتالياس الفارق لباس جيانينا في الدقيقة 50.

واختتم بروما ثلاثية فريقه في الدقيقة 57 من عمر اللقاء بصناعة من العربي.

وقبل نهائية المباراة، تعرض جوزيه هوليباس للطرد بعد تلاقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 90.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وينتظر أولمبياكوس الفائز من آيك أثينا وباوك في المباراة النهائية التي ستلعب يوم 22 مايو المقبل.

وفاز باوك على آيك أثينا في الذهاب بنتيجة 1-0.

ويعد أولمبياكوس صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس اليونان بـ28 لقبا.

أحمد حسن كوكا أولمبياكوس
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