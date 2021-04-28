انتهت في الدوري التركي - جالاتا سراي (1)-(0) قونيا سبور.. فوز فريق مصطفى محمد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في إيرزوروم سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتا سراي ضد قونيا سبور في الجولة الـ38 من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

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ويلعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أساسيا مع جالاتا سراي.

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نهاية المباراة

ق87: هدف أول لجالاتا سراي عن طريق إيمري أكبابا

ق70: محاولات هجومية لجالاتا سراي

خروج مصطفى محمد مع بداية الشوط الثاني ومشاركة ريان بابل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 30: ضغط من جالاتا سراي في محاولة لتسجيل التقدم

ق 15: هدوء في اللعب والكرة في وسط الملعب دون خطورة

انطلاق المباراة

جالاتا سراي مصطفى محمد الدوري التركي
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