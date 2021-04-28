جديد موقف المصابين في الأهلي.. "لاعب جديد جاهز لمواجهة الجونة"

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن جديد موقف لاعبي الفريق المصابين.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 للدوري.

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كريم نيدفيد بدأ المشاركة في المران الجماعي مع الأهلي بعدما شارك بشكل تدريجي في الأيام الماضية".

وأضاف "أما علي معلول سيبدأ التدريبات الجماعية أول شهر مايو وبشكل تدريجي مع الفريق".

وواصل "محمود وحيد أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الجونة المقبلة وقرار دخوله قائمة الفريق في يد بيتسو موسيماني".

وأتم تصريحاته "أما جونيور أجايي سيبدأ مرحلة التأهيل بعد عدة أيام تمهيدا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.