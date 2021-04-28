زيدان: أتمنى لحاق راموس بلقاء الإياب ضد تشيلسي

يتمنى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لحاق سيرجيو راموس قائد الفريق بمباراة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وغاب راموس عن تعادل ريال مدريد بهدف لمثله مع تشيلسي يوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أتمنى أن يكون راموس معنا في لقاء الإياب لكن لا يمكنني إخباركم بذلك الآن".

وأضاف "لم يتدرب سيرخيو مع الفريق حتى الآن، لذلك ننتظر عودته إلينا".

وتابع "أتمنى أن يتعافى في أسرع وقت ممكن، هو وجميع اللاعبين المصابين، أريد كل لاعبي الفريق معي".

وعن لقاء الإياب أوضح زيدان "نثق بقدرتنا وإمكانياتنا وسنحاول الفوز في مباراة الإياب".

وأتم "سنذهب إلى لندن لمحاولة الفوز بالمباراة. قبل كل شيء نعلم انه يجب أن نسجل الأهداف هناك".

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افتتح كريستيان بوليسيتش أهداف اللقاء لتشيلسي في الدقيقة 14 بعد مراوغة رائعة لحارس ريال مدريد ثيبو كورتوا.

وأدرك كريم بنزيمة التعادل لريال مدريد بركلة مقصية رائعة في الدقيقة 29.

وواصل تشيلسي ترسيخ عقدته لريال مدريد إذ أن هذه هي رابع مرة يلتقي فيها الفريقان سويا ولم ينجح في الفوز عليه.























































والتقى الفريقان في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 وتعادلا بهدف لمثله ولم يكن هناك نظام ركلات الترجيح وفي الإعادة فاز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.

وفي السوبر الأوروبي عام 1998 فاز تشيلسي بهدف دون رد.

ويعد تشيلسي هو واحد من أربعة فرق لم يستطع ريال مدريد الفوز عليهم أبدا حتى الآن وهم أرسنال وإبسويتش تاون من إنجلترا وأبيردين من اسكتلندا.