إصابة أبو جبل بفيروس كورونا

أعلن نادي الزمالك إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا، بعد المسحة التي خضع لها أمس مع الفريق.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في النادي عبر موقع النادي الرسمي "أن اللاعب يخضع للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج المتبع في الفترة الحالية".

كما أوضح أسامة، إصابة عاملين بغرف الملابس بفيروس كورونا، ويخضعان حاليا للعزل المنزلي وتلقي بروتوكول العلاج.

ويعد أبو جبل ثاني لاعبي الفريق المصابين بفيروس كورونا حاليا بعد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر.

وشارك أبوجبل الموسم الحالي في 15 مباراة في جميع المسابقات، استقبل 7، وحافظ على نظافة شباكه في 9.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري المصري.