فاران: سنذهب إلى ستامفورد بريدج بنية الفوز

شدد رافاييل فاران مدافع ريال مدريد على أن فريقه سيذهب لملاقاة تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنية الفوز فقط لا غير.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد يوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فاران في تصريحات أبرزها موقع ناديه: لقد بدأ تشيلسي المباراة بشكل جيد جدا، بكثير من الضغط والقوة".

وأضاف "بفضل ذلك شكلوا خطورة كبيرة في بداية المباراة. لكن مع هدف كريم بنزيمة، سيطرنا على المباراة بشكل أفضل ولعبنا بالسرعة التي أردناها. كان الشوط الثاني أفضل".

وعن مباراة الإياب أوضح المدافع الفرنسي "سنذهب إلى هناك بنيّة الفوز وعلينا السفر إلى لندن بفكرة اللعب على أرضهم والفوز".

وأشاد فاران بحارسه تيبوا كورتوا قائلا "لقد تصدى بطريقة بارعة جداً لعدة كرات في بداية المباراة. إنه يقدم موسماً رائعاً ويساعدنا كثيراً".

وأتم "تمكنا من البقاء في أجواء المباراة بفضل تصدياته، فقد نجح في منع شباكه من استقبال المزيد من الأهداف في البداية".

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افتتح كريستيان بوليسيتش أهداف اللقاء لتشيلسي في الدقيقة 14 بعد مراوغة رائعة لحارس ريال مدريد ثيبو كورتوا.

وأدرك كريم بنزيمة التعادل لريال مدريد بركلة مقصية رائعة في الدقيقة 29.

وواصل تشيلسي ترسيخ عقدته لريال مدريد إذ أن هذه هي رابع مرة يلتقي فيها الفريقان سويا ولم ينجح في الفوز عليه.























































والتقى الفريقان في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 وتعادلا بهدف لمثله ولم يكن هناك نظام ركلات الترجيح وفي الإعادة فاز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.

وفي السوبر الأوروبي عام 1998 فاز تشيلسي بهدف دون رد.

ويعد تشيلسي هو واحد من أربعة فرق لم يستطع ريال مدريد الفوز عليهم أبدا حتى الآن وهم أرسنال وإبسويتش تاون من إنجلترا وأبيردين من اسكتلندا.