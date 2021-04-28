إل موندو: مارسيلو مهدد بالغياب عن لقاء تشيلسي "لأسباب انتخابية"

من المحتمل أن يغيب مارسيلو عن ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأسباب لا تتعلق بكرة القدم.

وفرض تشيلسي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، قبل مواجهة الأسبوع المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.

ووفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية فأن الظهير البرازيلي اُختير ضمن لجنة اقتراع في انتخابات إقليم مدريد التي تُجرى الثلاثاء المقبل، في حين أن المباراة تقام في اليوم الثاني بمدينة لندن الإنجليزية.

ويجادل المجلس الانتخابي يعتقد أنه يمكن لمارسيلو أن يسافر بعد إجراء الانتخابات، إلا أن قيود السفر في ظل تفشي فيروس كورونا تمهد ريال مدريد لضم فيكتور تشوست لاعب فريق الشباب المصاب.

وأضاف التقرير أن القسم القانوني في النادي يحاول إقناع المجلس الانتخابي بأن المدافع يجب أن يسافر مع زملائه يوم الثلاثاء.

وشارك مارسيلو أمس أمام تشيلسي أساسيا بسبب إصابة فيرلاند ميندي والذي لم يتم تأكيد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة الإياب ما يزيد صعوبة الأمر أمام زين الدين زيدان قبل لقاء الأربعاء المقبل.

ليست المرة الأولى

في 2019 اختير أيتور فيرنانديز حارس ليفانتي للمشاركة في الانتخابات التي تقام في بلدته في نفس الوقت الذي يخوض فيه فريقه مواجهة بالدوري الإسباني أمام أتليتك بلباو.

النادي تقدم بالتماس أول قوبل بالرفض، ووافق المجلس الانتخابي للاعب بالتواجد في المباراة بشرط أن يكون متواجد عند نصب الصناديق في الثامنة صباحا.

وهو ما تحقق بالفعل، فهل يتوصل ريال مدريد لاتفاق مماثل مع المجلس الانتخابي ليسافر مارسيلو مع الفريق الثلاثاء المقبل.

الظهير الأيسر البالغ 32 عاما شارك في 16 مباراة فقط الموسم الجاري بجميع المسابقات.