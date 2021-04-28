جيجز يرفض الإقرار بالذنب في قضية الاعتداء على سيدتين

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 14:54

كتب : FilGoal

ريان جيجز

رفض ريان جيجز مدرب منتخب ويلز الإقرار بالذنب في اتهامه بالاعتداء على سيدتين، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة يوم الأربعاء.

ووجه لجيجز تهمة الاعتداء على سيدة في الثلاثينات من عمرها وأخرى في العشرينات، خلال الفترة بين 2017 و2020 في منطقة سالفورد، وذلك في شهر نوفمبر الماضي.

ووقف جيجز خلف حاجز زجاجي في المحكمة ورفض الإقرار بالذنب أمام هذه الاتهامات، حسبما نشرت شبكة سكاي سبورتس.

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ويعد هذا هو الظهور الأول لأسطورة مانشستر يونايتد في المحكمة بهذه القضية التي أثرت على منصبه كمدرب للمنتخب الويلزي.

فقد قرر اتحاد الكرة الويلزي عدم إسناد منصب المدير الفني لمنتخب ويلز لريان جيجز في بطولة أمم أوروبا الصيف المقبل، بعد اتهامه بالاعتدائه على سيدتين.

وأصدر الاتحاد الويلزي بيانا رسميا أعلن فيه أن جيجز لن يكون المدير الفني للمنتخب في البطولة على أن يتولى روبرت بايدج قيادة المنتخب بدلا في الفترة المقبلة.

وكانت شرطة مانشستر الكبرى قد أشارت إلى أنه تم استدعاء الضباط يوم 1 نوفمبر الماضي بعد تلقيهم لاستغاثة بعد حدوث اضطراب في منطقة ورسلي، أحد أحياء مدينة سالفورد.

وأوضحت الشرطة إلى أن سيدة في الثلاثينات قد تم علاجها من إصابات طفيفة، بعد وصولهم لمكان الحادث.

ومن جانبه، نفى جيجز التهم الموجهة إليه.

وأصدر جيجز بيانا رسميا قال فيه: "أحترم الإجراءات القانونية وأتفهم خطورة الادعاءات، لكني أتطلع لتبرئة نفسي".

وتولى نجم مانشستر يونايتد السابق تدريب منتخب جيجز في عام 2018 وقاد المنتخب خلال 24 مباراة.

ريان جيجز ويلز مانشستر يونايتد
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