المصري: لدينا تحفظ على هدفي الأهلي.. وتساؤل إلى حسام البدري

تحدث حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري عن مواجهة الأهلي وأبدى تساؤلا لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان الأهلي قد فاز على المصري بنتيجة 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال عمار في تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو": "من أمتع مباريات المصري، ولكن لم يحالفنا التوفيق، والنتيجة لم تكن في صالحنا".

وأوضح "لدينا تحفظ على الهدفين، الأول من لمسة يد ضد محمد شريف، والثاني مثير للجدل".

وتابع "قدمنا مباراة رائعة من استحواذ وخلق فرص وضغط على الأهلي من أول المباراة لآخرها".

وأضاف "لم أتوقع مشاركة أحمد دعدور، لكن دفع به علي ماهر في مباراة الكأس وأدى بشكل مميز، لدينا 3 حراس مرمى مميزون أحمد مسعود وعصام ثروت ودعدور".

وأردف "علي ماهر لم يلعب للتعادل بل الفوز، وتحية له على الأداء البدني للفريق طوال المباراة".

وواصل "أحمد رفعت "حالة فوق العادة" يقدم أداءً مميزا منذ البداية الموسم باستثناء 5 مباريات بسبب الإصابة".

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وتقدم عمار برسالة لحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائلا: "كيف يكون أحمد رفعت خارج المنتخب؟ إنه من أفضل صفقات المصري هذا الموسم، مهاري ولائق بدنيا ويخلق العديد من الفرص".

وأكمل "كما إنه لاعب محترم وملتزم بشهادة الجهاز الفني، ولا يعرف الدلع مثل بعض اللاعبين، وأتوقع أن يكون من نجوم المنتخب".

وردا على هل المصري يعاني من أزمة مهاجم، أجاب: "لم يحالفنا التوفيق، لدينا أحمد جمعة وأوستن أموتو مهاجمان من العيار الثقيل، وعمر كمال عبد الواحد، وكاسينجو مهاجم مميز ولكن لم يثبت نفسه بعد، نحن رابع أفضل فريق تسجيلا للأهداف هذا الموسم".

واستدرك "بشكل عام نلبي احتياجات الجهاز الفني، وعلي ماهر لم يطلب التعاقد مع مهاجم",

وأتم "هدفنا التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على كأس مصر، والتأهل للكونفدرالية، وندعم اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق أهدافنا والوصول لمركز يليق بالمصري ويرضي طموح الجماهير، فهي الدافع الأساسي لنا".