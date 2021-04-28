بوجبا: روما لم يصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي "للمتعة"

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد - ميلان - الدوري الأوروبي

أوضح بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي أن وصول روما الإيطالي لنصف نهائي الدوري الأوروبي "ليس للمتعة".

ويحل روما ضيفا على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي غدا الخميس.

وقال الفرنسي لموقع الاتحاد الأوروبي قائلا: "إنه تحدٍ كبير، آجلا أم عاجلا سنواجه فريقا كبيرا".

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وواصل "بدأنا في الدوري الأوروبي بعقلية انتصارية والتفكير في حصد اللقب".

وتابع "روما يريد الفوز أيضا، فهم لم يأتوا من أجل المتعة".

وأتم "علينا إظهار رغبتنا في الفوز باللقب أكثر منهم".

وكان بوجبا قد سجل هدفا حسم به تأهل الشياطين الحمر من ملعب سان سيرو أمام ميلان في ثمن النهائي.

الفرنسي البالغ 28 عاما سجل شارك في 36 مباراة سجل في 5 وصنع 7 الموسم الحالي.

بول بوجبا مانشستر يونايتد روما الدوري الأوروبي
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