برونو يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ البرتغال

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 13:50

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديش - البرتغال - هولندا

اختار برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد أفضل 5 لاعبين في تاريخ البرتغال بعد حيرة كبيرة.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في حراسة المرمى سأختار روي باتريسيو، لأنه حافظ على مستواه الجيد لعدة سنوات ولأنه فاز معنا ببطولة اليورو وقدم أداءً رائعًا في المباراة النهائية".

وأضاف "في الدفاع هناك جورجي كوستا وفيرناندو كوتو وبيبي وريكاردو كارفايو. سأختار مدافعًا واحدًا فقط، ولذلك الاختيار صعب للغاية. أعتقد أنني سأختار ريكاردو كارافايو لأنه لاعب من طراز فريد، وكان أحد أفضل المدافعين البرتغاليين".

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وتابع "في وسط الملعب، سأكتفي بلاعب واحد فقط لأنني لا يمكنني استبعاد لويس فيجو أو كريستيانو رونالدو، فكلاهما فاز بالكرة الذهبية. سأختار ديكو أو روي كوستا، إنه اختيار صعب للغاية".

وأردف "ربما يجب عليّ أن أختار لاعبًا مختلفًا لكي لا أفضل أحدهما على الآخر! حسنًا، سأختار روي كوستا".

وأوضح "أنا أحب ديكو كثيرًا، وبالنسبة لي، خلال سنوات نشأتي، كان هو اللاعب الأفضل في مركز رقم 10، ولكن روي كوستا لعب لعدة سنوات في القمة في إيطاليا".

وأتم "سيكون فريقي المفضل مكونا من روي باتريسيو، ريكاردو كارفايو، روي كوستا، فيجو، وبالطبع كريستيانو".

برونو فيرنانديز البرتغال
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