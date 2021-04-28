منتخب ألمانيا يعلن بدء التفاوض مع فليك

قال متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم إن المفاوضات بدأت مع هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ بشأن تولي قيادة المنتخب الألماني عقب رحيل يواكيم لوف.

لوف سيترك منصبه عقب بطولة اليورو الصيف المقبل، بعدها طلب فليك الرحيل من بايرن ميونيخ قبل أسابيع، قبل أن يعلن النادي البافاري اسم خليفته يوم الثلاثاء، وهو يوليان ناجلزمان مدرب لايبزيج.

ونشرت وسائل الإعلام الألمانية تصريحات للمتحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم قال فيها: "من المعروف أن فليك يحظى باحترام كبير من قبل الاتحاد الألماني".

وأضاف "يمكننا أن نؤكد أننا سنعقد الآن محادثات معه ومع المسؤولين في بايرن ميونيخ".

وأكمل "لن نعلق حاليًا على الإجراءات التي سننسقها داخليا مع جميع الأطراف المعنية".

كان فليك مساعدا ليواكيم لوف في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي توج بها المنتخب الألماني.

عقب الإعلان رسميا عن تولي ناجلزمان قيادة بايرن الصيف المقبل، قال فليك في تصريحات لموقع ناديه: "لن أنسى العامين الماضيين لبقية حياتي. لقد استمتعت كثيرا بالانتصارات وتحقيق الألقاب وبالعمل اليومي في التدريبات، قضيت وقتًا رائعًا مع الفريق".

وأضاف "التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق النجاح. لن ينجح أي مدرب بدون فريقه، وأنا كنت محظوظًا بلاعبي بايرن وأفراد الجهاز الفني الرائعين، شكرًا لكم جميعًا".

واختتم "أتمنى لبايرن تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل. كان شرف كبير لي أن أدرب الفريق".

وأكد بايرن في بيانه أن ناجلزمان المدرب الشاب وقع على عقود تربطه بالنادي حتى صيف 2026.

وأفاد النادي في بيان: "يوليان ناجلزمان سيكون مدربًا لفريق بايرن ميونيخ عقب نهاية الموسم الجاري".

وتابع البيان "ناجلزمان سيتولى تدريب البافاري بداية من 1 يوليو 2021".

وأضاف البيان "سيتم إنهاء عقد هانز فليك نهاية هذا الموسم بناءً على طلبه، وذلك قبل عامين من موعد نهاية العقد".

أرقام جوليان ناجلزمان خلال مسيرته التدريبية مع هوفنهايم ولايبزيج 📊 مع هوفنهايم لعب: 136 🏟 فاز: 55 تعادل: 43 خسر: 38 سجل: 257⚽ استقبل: 197 مع لايبزيج لعب: 90🏟 فاز: 53 تعادل: 21 خسر: 16 سجل: 185⚽ استقبل: 96 pic.twitter.com/AQWXAfRG54 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 27, 2021

يوليان كان أصغر مدرب في تاريخ الدوري الألماني في عام 2016 عندما تولى تدريب هوفنهايم.

وتولى ناجلزمان تدريب لايبزيج منذ صيف 2019، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كأبرز إنجازاته.

المدرب الواعد قاد لايبزيج للمنافسة مع بايرن على لقب الدوري الألماني في الموسم الجاري، لكن البافاري يقترب من حسم اللقب بشكل رسمي، إذ يحتاج رجال فليك لحصد 3 نقاط من الجولات الـ3 المتبقية للتتويج رسميا.

وارتبط اسم فليك بتدريب منتخب ألمانيا، عقب إعلان رحيل يواكيم لوف بعد انتهاء بطولة يورو 2020 الصيف المقبل.

وكان كارل هاينز رومنيجيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد صرّح سابقا أن الاتحاد الألماني لن يتفاوض مع مدرب مرتبط بعقد مع فريق.

وقاد فليك في أول مواسمه مع البافاري للتتويج بالسداسية التاريخية ليصبح ثاني نادٍ في العالم يحقق كل الألقاب الممكنة في موسم واحد بعد برشلونة.

ويمتلك فليك فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الجاري، بعد توديع كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

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