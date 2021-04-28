رئيس الاتحاد الجزائري لـ في الجول: لقاء مصر؟ علاقتنا طيبة مع أشقاءنا.. والجاهزون سيشاركون وقت البطولة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 13:00

كتب : محمد الجزار

الجزائر - السنغال - كأس إفريقيا

أوضح شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن كأس العرب بطولة مفيدة للمنتخبات للتحضير للاستحقاقات المقبلة، وكذلك تحدث عن مواجهة المنتخب المصري.

وقال عمارة لـ FilGoal.com: "مواجهة مصر في كأس العرب؟ علاقتنا جيدة مع أشقاءنا المصريين".

وتواجدت مصر مع الجزائر في المجموعة الرابعة والفائز من مباراة لبنان أو جيبوتي والفائز من مباراة ليبيا أو السودان.

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وأضاف عمارة "عودة كأس العرب بعد غياب طال ستعود بالفائدة على المنتخبات العربية خاصة أننا في مرحلة التحضير لكأس آسيا وإفريقيا وتصفيات كأس العالم وبالتأكيد ستكون هذه المسابقة مفيدة جدا لهذه المنتخبات".

وتابع "تنظيم البطولة قبل كأس العالم مهم للمنتخبات للوقوف على جاهزيتها لخوض غمار كأس العالم وبالنسبة لقطر للوقوف على جاهزية المنشأت والمرافق التي تستضيف كأس العالم".

وأردف "ما ينتظره المشجع من بطل إفريقيا وهو خوض الأدوار الأساسية والمنافسة، وهو شيء طبيعي ومن حقه أن ينتظر هذا".

وأكمل "سنقدم كل الدعم للمنتخب الجزائري وكل ما في وسعنا للتطور لكرة القدم الجزائرية، سنشارك باللاعبين الجاهزين في وقت إقامة البطولة".

وأشارت تقرير صحيفة الشروق الجزائرية أن ثعالب الصحراء سيشاركون بمنتخب المحليين بقيادة مجيد بوقرة وليس المنتخب الأول. (طالع التفاصيل)

شرف الدين عمارة الجزائر
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