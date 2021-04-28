لا جازيتا ديللو سبورت: أليجري قد يعود لتدريب يوفنتوس.. وسيبني الفريق حول ديبالا

أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إلى احتمالية عودة ماسيميليانو أليجري لقيادة يوفنتوس بعد عامين من الرحيل.

أليجري رحل عن قيادة يوفنتوس بنهاية موسم 2019-2020، وقاد البيانكونيري منذ ذلك الحين ماوريسيو ساري وأندريا بيرلو.

ووفقا للصحيفة الإيطالية فأن "أليجري يُعد الرجل المناسب لإعادة هيبة السيدة العجوز" وأشارت إلى أن صديقه ألدو دوليتشي نشر صورة لحيوان "حمار وحشي" ما رفع سقف الأمال بعودة ماكس لتدريب البيانكونيري.

كما أضافت أن معلمه جيوفاني جاليوني قد أوضح في تصريح سابق أن أليجري لن يمانع العودة لقيادة يوفنتوس مرة أخرى.

وأوضح التقرير أن أليجري سيطلب ثورة في الفريق وهو نفس ما طلبه قبل الرحيل في 2019، إذ سيجد الإيطالي مجموعة من الشباب أبرزهم ماتيس دي ليخت وفيدريكو كييزا وديان كولوسفيسكي.

ولن يجد أليجري مشكلة في التعامل معهم خاصة لنجاحه في العمل سابقا مع ألفارو موراتا وكينجسلي كومان ومويس كين.

وواصل التقرير إلى أن أليجري سيكون سعيدا بوجود رودريجو بنتانكور في الوسط، ولن يمانع بيع أدريان رابيو وآرون رامسي.

وسيعتمد أليجري على أرتور ميلو في مركز صانع الألعاب المتأخر، وفي انتظار تدعيمات لوسط الفريق في ظل ارتباط النادي بمانويل لوكاتيلي لاعب وسط ساسولو.

وعلى الرغم من أن باولو ديبالا لم يجدد تعاقده بعد مع يوفنتوس إلا أن أليجري قد يعيد له مكانه في الفريق.

الصحيفة أكملت أن كريستيانو رونالدو من بين اللاعبين الذي قد يتخلي عنهم أليجري لبناء الفريق حول ديبالا والذي شعر بأنه تمت التضحية به فنيا منذ وصول البرتغالي.

ولا يزال موقف رونالدو غير معروف مع يوفنتوس في الموسم المقبل، وأصرت الصحيفة على أن أليجري يعرف كيف سيقود الفريق بدون البرتغالي وأن يكون الأرجنتيني على رأس مشروعه مثلما حدث موسم 2017-18.