كورتوا: سنبدأ لقاء الإياب بقوة كما فعل تشيلسي على أرضنا

يريد تيبوا كورتوا حارس ريال مدريد أن يبدأ فريقه مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي الأسبوع المقبل بقوة في الدقائق الأولى كما فعل منافسه في لقاء الذهاب.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد يوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كورتوا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ستكون مباراة الإياب بمثابة مباراة نهائية".

وأضاف "لقد أضرّت بنا شراسة تشيلسي، نريد البدء في لقاء الإياب كما فعلوا على ملعبنا من ناحية الضغط الهجومي".

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وأكمل الحارس البلجيكي "لقد بذلوا كل شيء في الملعب ولذلك عانينا في أول 20-25 دقيقة".

وأتم "التعادل 1-1 يجعل من مباراة الإياب بملعب ستامفورد بريدج مباراة نهائية. لا أعتقد ان المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي 0-0".

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افتتح كريستيان بوليسيتش أهداف اللقاء لتشيلسي في الدقيقة 14 بعد مراوغة رائعة لحارس ريال مدريد ثيبو كورتوا.

وأدرك كريم بنزيمة التعادل لريال مدريد بركلة مقصية رائعة في الدقيقة 29.

وواصل تشيلسي ترسيخ عقدته لريال مدريد إذ أن هذه هي رابع مرة يلتقي فيها الفريقان سويا ولم ينجح في الفوز عليه.























































والتقى الفريقان في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 وتعادلا بهدف لمثله ولم يكن هناك نظام ركلات الترجيح وفي الإعادة فاز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.

وفي السوبر الأوروبي عام 1998 فاز تشيلسي بهدف دون رد.

ويعد تشيلسي هو واحد من أربعة فرق لم يستطع ريال مدريد الفوز عليهم أبدا حتى الآن وهم أرسنال وإبسويتش تاون من إنجلترا وأبيردين من اسكتلندا.