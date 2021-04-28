تقرير تركي: جالاتاسراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

قرر نادي جالاتا سراي التركي الحصول على خدمات مصطفى محمد بشكل نهائي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وفقا لموقع " FotoMac" التركي فأن جالاتاسراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا من الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار.

وأضاف التقرير أن رغبة النادي في شراء عقد المهاجم المصري رغم وجود أولوية تتيح لهم شراء تعاقده حتى نهاية العام الجاري.

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وكان مصطفى محمد قد انضم إلى صفوف جالاتاسراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.

وأشار موقع " Hürriyet" التركي إلى أن النادي يسعى الانتهاء من دفع قيمة الصفقة قبل الانتخابات لإدراج قيمة صفقة مصطفى محمد في الميزانية.

وسجل مصطفى منذ انضمامه لصفوف الأسود 7 أهداف في 12 مباراة.

ويستعد مصطفى محمد للقاء كونيا سبور مساء اليوم الأربعاء في الجولة 38 من الدوري التركي.

مصطفى محمد جالاتاسراي
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