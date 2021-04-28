تقرير تركي: جالاتاسراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

قرر نادي جالاتا سراي التركي الحصول على خدمات مصطفى محمد بشكل نهائي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وفقا لموقع " FotoMac" التركي فأن جالاتاسراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا من الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار.

وأضاف التقرير أن رغبة النادي في شراء عقد المهاجم المصري رغم وجود أولوية تتيح لهم شراء تعاقده حتى نهاية العام الجاري.

وكان مصطفى محمد قد انضم إلى صفوف جالاتاسراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.

وأشار موقع " Hürriyet" التركي إلى أن النادي يسعى الانتهاء من دفع قيمة الصفقة قبل الانتخابات لإدراج قيمة صفقة مصطفى محمد في الميزانية.

وسجل مصطفى منذ انضمامه لصفوف الأسود 7 أهداف في 12 مباراة.

ويستعد مصطفى محمد للقاء كونيا سبور مساء اليوم الأربعاء في الجولة 38 من الدوري التركي.