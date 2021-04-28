تقرير: كيلليني لن يعتزل بنهاية الموسم وينتظر عرض يوفنتوس

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 11:24

كتب : FilGoal

جورجيو كيلليني - يوفنتوس

قرر جورجيو كيلليني تأجيل قرار اعتزاله والمواصلة بعد نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "كورييري دي تورينو" الإيطالية فأن قائد يوفنتوس لم يحصل على أي عرض من إدارة النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب الصحيفة فأن كيلليني في حال لم يجدد تعاقده مع يوفنتوس لن يلعب لأي فريق في إيطاليا أو أوروبا.

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وحددت الصحيفة وجهة اللاعب بالانتقال للدوري الأمريكي أو أحد دوريات أمريكا الجنوبية.

اللاعب البالغ 36 عاما خاض 14 مباراة فقط الموسم الحالي بسبب الإصابات.

وإجمالا ارتدى قميص السيدة العجوز في 531 مباراة منذ انضمامه قادما من فيورنتينا في 2005.

ومع إيطاليا شارك كيلليني في 106 مباراة دولية.

جورجيو كيلليني يوفنتوس
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