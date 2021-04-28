مواعيد مباريات الأربعاء 28 أبريل 2021.. مصطفى محمد وبيراميدز ودوري الأبطال

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

تتواصل الليالي الرمضانية الكروية مع الكونفدرالية ودوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي بيراميدز مع ضيفه نامونجو التنزاني في ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات ت الجولة الأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

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وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4 وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً.

ويستضيف جالاتاسراي بقيادة مصطفى محمد على ملعب في السابعة والنصف مساءً فريق قونيا سبور في الدوري التركي.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحل مانشستر سيتي ضيفا على باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء.

وتذاع المباراة التي تبدأ في التاسعة مساءً على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

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مواعيد المباريات
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