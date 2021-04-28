كرة يد - أحمد الأحمر يعلن اعتزاله الدولي عقب أولمبياد طوكيو

أعلن أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد اعتزاله اللعب الدولي عقب ختام مشوار مصر في أولمبياد طوكيو.

وكشف الأحمر عبر قناة إم بي سي مصر "لم أقرر موعد اعتزالي النهائي حتى الآن، لكن بنسبة كبيرة سأعتزل دوليا عقب أولمبياد طوكيو".

ويشارك منتخب مصر لرجال كرة اليد في أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

وقاد الأحمر الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة العالم، المنتخب في النسخة الأخيرة من المونديال والتي أقيمت في مصر وحصد الفراعنة المركز السابع.

وتوج الأحمر بالنسخة الأخيرة مع منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت يناير 2020 في تونس.

إنجازات أحمد الأحمر مع منتخب مصر:

- التتويج ببطولة إفريقيا 4 مرات (2004 - 2008 - 2016 - 2020)

- الهداف التاريخي لمصر في بطولات العالم

- رجل المباراة 8 مرات في كأس العالم

- أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات