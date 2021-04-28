كرة يد - أحمد الأحمر يعلن اعتزاله الدولي عقب أولمبياد طوكيو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 02:03

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر رجل مباراة مصر والاتحاد الروسي

أعلن أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد اعتزاله اللعب الدولي عقب ختام مشوار مصر في أولمبياد طوكيو.

وكشف الأحمر عبر قناة إم بي سي مصر "لم أقرر موعد اعتزالي النهائي حتى الآن، لكن بنسبة كبيرة سأعتزل دوليا عقب أولمبياد طوكيو".

ويشارك منتخب مصر لرجال كرة اليد في أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.

أخبار متعلقة
كرة يد - خطوة لحصد اللقب.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في الدوري كرة يد – إبراهيم المصري لـ في الجول: تحليلي ظهر سلبيا قبل نهائي الكأس كرة يد - الزمالك: الفريق لم يكن موفقا في نهائي الكأس.. وعلامة استفهام على مشاركة المصري كرة يد - الأهلي: دعم الخطيب وشخصية الفريق سبب الفوز بالكأس.. وجددنا ثقة الجماهير

وقاد الأحمر الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة العالم، المنتخب في النسخة الأخيرة من المونديال والتي أقيمت في مصر وحصد الفراعنة المركز السابع.

وتوج الأحمر بالنسخة الأخيرة مع منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت يناير 2020 في تونس.

إنجازات أحمد الأحمر مع منتخب مصر:

- التتويج ببطولة إفريقيا 4 مرات (2004 - 2008 - 2016 - 2020)

- الهداف التاريخي لمصر في بطولات العالم

- رجل المباراة 8 مرات في كأس العالم

- أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات

كرة يد منتخب مصر أحمد الأحمر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - أحمد الأحمر يعلن اعتزاله الدولي عقب أولمبياد طوكيو 35 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - موسيماني يبلغ الخطيب رسميا باستمراره مع الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
الحضري ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا 54 دقيقة | الدوري المصري
أحمد رفعت: سيطرنا على مباراة الأهلي بالكامل ونجحنا في إيقاف خطورة أفشة 57 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي الكأس ساعة | رياضات أخرى
عضو الزمالك: المتربصون هم سبب خلاف كارتيرون وأسامة نبيه.. وكيف نحتج على أزمة إبراهيم المصري؟ ساعة | الدوري المصري
قمصان: كان الله في عون لاعبي الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
المصري: هدف الأهلي الأول لمسة يد واضحة على محمد شريف 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك