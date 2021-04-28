الحضري ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا

انتظم عصام الحضري مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا في تدريبات الفريق، وذلك عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصل الحضري على الدورة الدولية للرخصة التدريبية "B"، وخاض مراناً قويًا مع حراس الفريق اليوم

وانضم عصام الحضري للجهاز الفني الجديد مع ضياء السيد وعادل مصطفى.

وأعرب الحضري عن سعادته بخطوة انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا، وشدد على أنه لم يتردد في قبول المهمة، فور عرض المهمة عليه من ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسؤولي النادي.

وأوضح الحضري أن سيراميكا كليوباترا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن احترافية إدارة النادي، بقيادة محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين المشرف على الكرة، ساعد على توفير كل سُبل النجاح لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدوري الممتاز.

وأشاد الحضري بالمستوى الطيب الذى ظهر عليه حراس فريق سيراميكا كليوباترا خلال المران الأول له مع الفريق، وأكد أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في حراسة المرمى، في مقدمتهم عامر عامر، وسيكون لهم دور كبير في النتائج خلال الفترة المقبلة