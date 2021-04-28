كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي الكأس
الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 01:20
كتب : FilGoal
تأهل فريق رجال الأهلي إلى نهائي كأس مصر ليواجه الاتحاد السكندري.
وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 85-80 في مباراة مثيرة بين الفريقين رغم تفوق الأحمر في الفترات الأربعة في النتيجة.
وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على سبورتنج بنتيجة 88-76 في مباراة نصف النهائي.
ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري مساء الخميس على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر على لقب الكأس.
وبدأ الربع الأول متقاربا من الفريقين حتى الثانية الأخيرة وحسم الأهلي التقدم بنتيجة 21-19.
أما في الربع الثاني فنجح الأهلي في توسيع الفارق بالوصول بالنتيجة إلى 38-32.
ونجح الزمالك في الربع الثالث تقليص الفارق وانتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 60-56.
ورغم عودة الزمالك في النتيجة بالفترة الرابعة لكن نجح رجال الأهلي في حسم اللقاء في النهاية بنتيجة 85-80.
وكان الاتحاد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بينما لم يحصد الأهلي اللقب منذ نسخة 2018.