كرة سلة - الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لمواجهة الاتحاد في نهائي الكأس

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 01:20

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة سلة

تأهل فريق رجال الأهلي إلى نهائي كأس مصر ليواجه الاتحاد السكندري.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 85-80 في مباراة مثيرة بين الفريقين رغم تفوق الأحمر في الفترات الأربعة في النتيجة.

وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على سبورتنج بنتيجة 88-76 في مباراة نصف النهائي.

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ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري مساء الخميس على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر على لقب الكأس.

وبدأ الربع الأول متقاربا من الفريقين حتى الثانية الأخيرة وحسم الأهلي التقدم بنتيجة 21-19.

أما في الربع الثاني فنجح الأهلي في توسيع الفارق بالوصول بالنتيجة إلى 38-32.

ونجح الزمالك في الربع الثالث تقليص الفارق وانتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 60-56.

ورغم عودة الزمالك في النتيجة بالفترة الرابعة لكن نجح رجال الأهلي في حسم اللقاء في النهاية بنتيجة 85-80.

وكان الاتحاد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بينما لم يحصد الأهلي اللقب منذ نسخة 2018.

كرة سلة الأهلي الزمالك كأس مصر
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