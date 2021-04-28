عضو الزمالك: المتربصون هم سبب خلاف كارتيرون وأسامة نبيه.. وكيف نحتج على أزمة إبراهيم المصري؟

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك إنه لا يوجد أي خلاف شخصي بين باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض وأسامة نبيه المدرب العام للفريق.

وتحدث إبراهيم عبد الله عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "ما يثار حول الخلاف هو قصة من مزيج ووهم الناس الذين يتربصون بالزمالك ومن أصحاب المصالح الشخصية".

وأكمل "لا يوجد أي خلاف فني بين كارتيرون وأسامة نبيه، نُقل بعض الحديث الخاطئ على لسان نبيه لكارتيرون وحزن الأخير منه وانتهى الأمر في اليوم ذاته".

وأردف "لقد مارس كل منهما عمله في لقاء البنك الأهلي ولا يوجد أي أزمة".

وشدد إبراهيم عبد الله "كارتيرون لم يطلب رحيل أسامة نبيه، وأسامة نبيه لم يطلب الرحيل عن الزمالك، كارتيرون مسؤول عن الفكر الفني والخططي للزمالك، والمدرب العام له بعض الصلاحيات، وكل شخص يعرف صلاحياته جيدا، ولا يوجد خلاف فني أو إداري بينهما".

وبسؤاله عما يثار حول إمكانية تعيين مديرا للكرة في الزمالك أجاب "لا نتداول في مجلس الإدارة أي حديث حول ذلك الأمر حاليا".

وعن أزمة لقاء نهائي كأس مصر في كرة اليد ومشاركة إبراهيم المصري لاعب الأهلي في اللقاء قال: "تحكمنا اللوائح، هل عندما شرع اتحاد كرة اليد في البطولة اشترط على الأندية إجراء PCR؟ لا".

وأكمل "هل شارك إبراهيم المصري وهو مصاب بكورونا؟ لا أعلم لا يوجد تقرير يثبت ذلك، كيف يحتج الزمالك بناء على أي أساس؟".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية للزمالك حديثه "قيل إن إبراهيم المصري مصاب بكورونا؟ هل هناك مصدر الطبي أصدر تلك المعلومة؟ وعلى أي أساس أنا كنادي زمالك أحتج؟".

وشدد "لسنا في حاجة لخلق أزمات بدون أزمات لنظهر أننا أقوياء، لا نحتاج للعب على مشاعر الجماهير لنصبح أبطال من ورق، تحكمنا اللوائح فقط".

وعن تجديد عقود تسعة لاعبين في فريق كرة اليد بالنادي ووجود عروض لهم قال: "لا أحد ينكر جهود مجلس الإدارة لتوفير كل الأموال اللازمة لدفع كل المستحقات المتاخرة وما يستجد، نحن نعمل على ذلك الملف بكل قوة".

وأكمل "نريد تجديد للاعبين والتجديد لباقي اللاعبين في مختلف ألعاب الصالات، عندما تسلمنا النادي كان في النادي مليون و250 ألف جنيه وعليه مديونيات ومتأخرات رواتب تصل لـ256 مليون جنيه، واستطعنا توفير أعلى من 230 مليون جنيه ودفعنا أجزاء كبيرة من المتأخرات".

وأردف "نريد تسليم النادي للمجلس الجديد المنتخب بشكل أفضل مما حدث معنا، وننتظر الحصول على الموافقات اللازمة للإعلان عن إنشاء شركة الكرة والبدء في بناء استاد الزمالك في السادس من أكتوبر".

وعن عرض الوصل الإماراتي لطبيب الفريق الأول محمد أسامة قال: "لا أعتقد أن محمد أسامة سيترك النادي ويرحل لمكان آخر لأنه زمالكاوي".

وأتم "حينما ننظر للملف الطبي للاعبين ندرك أن مستوى ذلك الطبيب مرتفع جدا ويعمل باحترافية، سنعقد جلسة معه ولو هناك بعض الشكاوى لديه سنعمل على حلها وهذا حقه لأنه يجب أن يعمل في مناخ جيد".