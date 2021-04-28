المصري: هدف الأهلي الأول لمسة يد واضحة على محمد شريف

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري إن ناديه ظُلم تحكيميا في مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين لهدف في استاد الإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال الخولي عبر قناة "صدى البلد" تعليقا على الهدف: "هدف الأهلي الأول جاء من لمسة يد واضحة على محمد شريف وفي الإعادة ظهرت بشكل واضح للجميع".

وواصل "أدينا مباراة جيدة وخسرنا ثلاث نقاط كنا نستحقها".

وعما قاله بيتسو موسيماني عن أن الأهلي كان الأفضل في المباراة وكان يستطيع أن يفوز بنتيجة أكبر علق الخولي "كنا الأفضل في الملعب أدائنا كان ممتازا".

وتجمد رصيد المصري بسبب تلك الهزيمة عند النقطة 29 في المركز الرابع.