ترتيب ومواعيد مباريات مصر في كأس العرب.. ومواجهتان ثأريتان محتملتان في حالة التأهل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 00:28

كتب : محمد الجزار

مصر - السعودية محمد صلاح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن ترتيب مباريات المنتخبات، ومواعيدها، في كأس العرب، المزمع إقامتها في قطر بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

وأقيمت قرعة البطولة اليوم، وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، مع الجزائر، والفائز من ليبيا والسودان، والفائز من لبنان وجيبوتي.

وتُفتتح البطولة يوم 30 نوفمبر، بمواجهة بين قطر والفائز من البحرين والكويت، في الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة (الثانية بتوقيت القاهرة).

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أما منتخب مصر، فيفتتح مبارياته بمواجهة الفائز من لبنان أو جيبوتي في الرابعة من ظهر يوم 1 ديسمبر، ثم يواجه الفائز من ليبيا أو السودان يوم 4 ديسمبر في السابعة مساءا بتوقيت الدوحة.

وفي الجولة الأخيرة، يلاقي منتخب مصر نظيره الجزائري في العاشرة بتوقيت الدوحة في مساء يوم 7 ديسمبر.

ماذا لو تأهل منتخب مصر؟

في حال التأهل، يواجه منتخب مصر بطل أو وصيف المجموعة الثالثة، حسب مركز مصر في المجموعة، إذا حل بطلا يواجه الوصيف والعكس صحيح.

هذا يعني، أن مواجهة ثأرية ضد السعودية بعد فوز الأخضر على الفراعنة في كأس العالم 2018 تلوح في الأفق، أو مواجهة ثأرية لمنتخب المغرب الذي تغلب الفراعنة عليه في كأس أمم إفريقيا 2017 قد تكون محتملة.

وتضم المجموعة الثالثة المغرب والسعودية، والفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر.

مصر كأس العرب
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