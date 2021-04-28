علي ماهر: أشكر موسيماني على ما قاله لي.. إهدار الفرص ضد الكبار = العقاب

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 00:13

كتب : FilGoal

المصري - الأهلي

شكر علي ماهر، المدير الفني للمصري، منافسه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بعدما أشاد بأداء فريقه رغم الخسارة 2-1 أمام الأحمر.

"موسيماني أخبرني أن المصري أفضل فريق واجهه. هو مدرب محترم وأشكره".

"أشكر لاعبي فريقي، فريقنا حاليا محترم وانظروا إلى الفارق بين الفريق الآن والموسم الماضي".

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"اكتسبنا احترام الجميع بأدائنا أمام الأهلي، ودائما أقول للاعبي الفريق إنه لا بديل عن العمل والاجتهاد".

"ذاكرنا الأهلي بشكل جيد، وأغلقنا جبهاته، قطعنا الطرق على كهربا وأفشة".

"عدم استغلال الفرص أمام الفرق الكبيرة يعني أننا سنعاقب".

وحقق الأهلي فوزا صعبا على المصري بثنائية مهاجمه محمد شريف، ليصل الأحمر إلى النقطة رقم 36 في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر ولا يزال له مؤجلتين.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 29 في المركز الرابع.

المصري الأهلي علي ماهر
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