زيدان: التعادل نتيجة عادلة أمام تشيلسي.. هذا ما قلته للاعبين بين الشوطين

الأربعاء، 28 أبريل 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

توماس توخيل وزين الدين زيدان - ريال مدريد وتشيلسي

يؤمن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن التعادل هو النتيجة العادلة لمباراة فريقه مع تشيلسي.

وتعادل تشيلسي إيجابيا بهدف لمثله مع ريال مدريد يوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "تشيلسي فريق قوي للغاية والتعادل نتيجة عادلة فالمباراة كانت صعبة ومعقدة".

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وواصل "مباراة اليوم كانت متقاربة للغاية والإياب سيكون صعبا جدا".

وبسؤاله هل سيقوم بالمداورة في لقاء أوساسونا المقبل في الدوري قال: "من الواضح إننا نحتاج إلى ذلك لأننا نحتاج أن نكون في قمة مستوانا البدني للقاء الإياب".

وعاد زيدان للحديث عن اللقاء قائلا: "في الشوط الأول واجهنا بعض الصعوبات ولكننا تحسنلا في الشوط الثاني وقلت للاعبين بين الشوطين نحتاج للاقتراب أكثر من بعضنا البعض وتحسنا بالفعل".

وعن كريم بنزيمة مسجل هدف التعادل قال: "هو لاعب مثير للإعجاب وأنا سعيد لأجله ولست متفاجئا بما يقدمه معنا في كل مباراة".

أما عن اللعب كل ثلاثة أيام قال: "أمر صعب لكننا علينا أن كون على قدر التحدي ونريد الذهاب لإنجلترا للفوز على تشيلسي".

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